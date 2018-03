Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, va anunța marți dupa-amiaza ”masuri ca reacție la folosirea agetului neurotoxic” pentru otravirea fostului spion rus Srghei Skripal in Marea Britanie, a anunțat Organizația Nord-Atlantica intr-un comunicat,…

- Dan Voiculescu a cerut sa intervina, telefonic, la Antena 3, dupa ce Sebastian Ghița a spus, chiar la postul de știri, ca fondatorul Trustului Intact a avut o relație de prietenie cu șefii SRI, printre care și Florian Coldea.”Eu nu intervin in emisiunile Antena 3, dar mi se pare deosebit de…

- Una dintre ele mai celebre actrițe de la Hollywood, un etalon de frumusețe pentru o mulțime de femei din toata lumea, este o prezența impunatoare prin stilul vestimentar. Fie ca apare in lumina reflectoarelor de pe la evenimentele cu ștaif, fie ca este surprinsa la cumpataturi sau in vacanțe alaturi…

- Monica Birladeanu, prezentatoarea unui show tv, a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, ca provine dintr-o familie modesta și ca a inceput sa mundceasca de la o varsta frageda. La 16 ani, lucra la o terasa, iar din primii bani caștigați a cumparat alimente pentru…

- Inainte sa fie casatorita cu Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ori Brad Pitt, Angie a avut o viața amoroasa tumultuoasa. Prima relație a avut-o la 14 ani, iar, peste ani, Angelina a descris-o ca fiind „la fel de intensa precum un mariaj”. Asta și pentru ca și-a amenințat mama ca renunța la școala…

- Lidera PAS, Maia Sandu aduce critici dure in adresa fostului președinte CC, Alexandru Tanase, dupa ce in presa a aparut o inregistrare telefonica dintre Veaceslav Platon și actualul ministru al Justiției, care ulterior a venit cu un comentariu.

- Brad Pitt este pregatit sa iți refaca viața dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul nu a confirmat știrea susținuta de fotografiile surprinse de paparazzi, insa ar fi vorba despre o actrița cu 32 de ani mai tanara decat el.

- Dupa ce s-a speculat ca un nou barbat si-a facut loc in viata ei, Laurette a decis sa vorbeasca despre acest lucru, precizand ca intre ea si barbatul cu care s-a fotografiat la o petrecere nu este nimic mai mult decat o simpla prietenie.

- Brigitte Sfat a spus ca divortul a fost necesar in cazul sau, dar stie ca va ramane prietena cu Ilie Nastase. Brigitte Sfat, primele declaratii despre NOUL IUBIT "Asa cum s-au intamplat faptele, divortul a fost necesar. De ce sa ma afecteze? Viata merge inainte. Cand o sa intalnesc…

- DEZVALUIRI ULUITOARE. VEZI cine i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un viceprimar de la UDMR Dezvaluirile au fost facut chiar de Catalin Chereches, in direct la Antena 3. Acesta afirma ca secretarul politic al Ambasadei SUA l-a vizitat la Baia Mare inainte…

- Duminica, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc al treilea antrenament oficial al celor care s-au inscris la semimaratonul "Run for Life 2018". Pana in prezent, la concurs s-au inscris aproximativ 300 de partipanti, iar cei care doresc sa se alature semimaratonului mai au la…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța. Pentru mine, aceste lucruri nu au constituit o surpriza.", sustine fostul premier…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari...

- Cabral este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune de la noi. A fost casatorit cu Luana Ibacka, între anii 2000 si 2006. În anul 2002 a venit pe lume fiica lor, Inoke, care anul trecut a împlinit 15 ani.

- Angelina Jolie a acordat recent un interviu in care a vorbit despre modul in care isi educa fiicele si care sunt lectiile de viata pe care Zahara (13 ani), Shiloh (11 ani) si Vivienne (9 ani) le-au invatat de la ea.

- Dinu Pescariu a oferit prima reacție la Romania tv, in emisiunea lui Victor Ciutacu, urmare dezvaluirilor Evz . Reacția vine dupa ce, jurnalistul Dan Andronic a devolat legatura lui Kovesi cu Dinu Pescariu și denunțurile din Dosarul Microsoft.

- Se stiu foarte putine lucruri despre Imperiul pierdut al Atlantidei si multi oameni de stiinta sunt de parere ca acesta, de fapt, nici nu a existat cu adevarat. Altii il plaseaza undeva in Mediterana dau in Anzi.

- Intr-un interviu recent, Jolie a vorbit despre felul in care relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. In 2013, Angelina Jolie a hotarat sa faca o dubla mastectomie, dupa ce a aflat ca are gena BRCA, ceea ce insemna ca are 87% sanse sa dezvolte o afectiune maligna. La doi ani dupa…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- Kamara, primele declarații despre casnicia cu Oana și relația cu Madalina. Dupa ce tanara in varsta de 24 de ani a facut primele declarații despre iubirea lor , in direct la tv, a venit randul artistului sa spuna cum stau lucrurile. Kamara și Oana sunt separati de 6 luni, insa cei doi locuiesc in continuare…

- Ruptura dintre Guvern si SPP este oficiala. Premierul Viorica Dancila a renuntat la protectie si, odata cu ea, toti membrii Cabinetului. Asta dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe seful serviciului ca se amesteca in treburile PSD.

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Susani, judetul Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a atacat o masina de politie si a lovit un politist cu un tarnacop, potrivit Romania TV. Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doi politisti s au deplasat, marti…

- „Ea se realizeaza dupa o procedura standard bine stabilita si este o masura activa de combatere a somajului, care asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca,…

- Relația dintre cantareața Cristina Rus și controversatul om de afaceri Dragoș Balteanu a trecut prin multe probleme odata cu scandalul in care a fost implicat și pentru care a petrecut o buna bucata de vreme in arestul Capitalei. Cu toate acestea, artista i-a fost alaturi intotdeauna, semn ca dragostea…

- Andrei Vochin saluta ideea candidaturii lui Ionut Lupescu la sefia FRF. Consilierul lui Razvan Burleanu considera ca fostul mijlocas are un mare avantaj in fata celorlalti oameni despre care s-a spus ca vor reprezenta Generatia de Aur la scrutinul de pe 18 aprilie 2018. Fotbalistii…

- Președintele organizației județene PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a apreciat joi ca președintele Klaus Iohannis a lasat PSD-ul „ca la dentist” cand a acceptat sa o desemneze premier pe Viorica Dancila (PSD) pentru ca „adevaratul plan" al social-democraților ar fi fost inlaturarea de la șefia DNA…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, așa cum se intampla in cadrul oricarui program. In primul rand, programul se adreseaza persoanelor care au intre 18 și 35 de ani. Practic, terenul este acordat pentru folosința gratuita cat timp exista…

- Polițiștii gaeșteni au descurcat ițele unei talharii petrecute pe 9 ianuarie, in comuna Șelaru, in urmacareia o femei a avut Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie de 67 de ani a talharit o alta in varsta de 68 de ani! Totul pentru o datorie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 10 ianuarie, de la ora 20.00, la Antena 1, primii doi concurenți din randul oamenilor obișnuiți iși vor testa intuiția la “Guess My Age – Ghicește varsta”, in primul sezon al show-ului prezentat de Dan Negru.

- Fostele sotii ale lui Brad Pitt s-au confruntat duminica seara la Golden Globes si s-au ignorat intr-un mare fel. In momentul in care Jennifer Aniston a urcat pe scena sa prezinte un premiu, Angelina Jolie a preferat sa o ignore uitandu-se in alta parte. Foarte atenta la reactia Angelinei a fost Dakota…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, o va intalni, sambata, de la 08:00, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova, cap de serie numarul sase si locul 47 WTA, in finala probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen. Halep si Siniakova vor juca in prima partida a zilei, pe arena…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…

- Peste 80% din populatia adulta are cel putin un dinte lipsa. Din acest procent, foarte putini sunt cei carora nu le-au crescut toti dintii permanenti, insa exista si astfel de exceptii. Daca un adult mai are un dinte de lapte, de cele...

- Un pieton in varsta de 90 de ani a fost acroșat și accidentat in timp ce traversa neregulamentar, in zona intersecției strazii Cuza Voda cu Duiliu Zamfirescu, de un autoturism condus de un barbat in varsta de 68 de ani ce conducea pe sensul de mers Teatru-Spital. Pietonul in varsta de 90 de ani…

- De asemenea, reprezentantii institutiei au dispus 374 de masuri de oprire temporara de la comercializare pentru nerespectarea cerintelor de marcare/etichetare si informare a consumatorilor pentru jucarii in valoare de 337.171 lei si 21 masuri de oprire definitiva, pentru nerespectarea cerintelor…

- Dezvaluirile despre cum se respecta regulile privind transplantul in Romania scot la iveala o lume paralela creata de smecheri din sistem, fie ca sunt vedete, fie ca sunt oameni influenti din sistem sau simpli oameni cu foarte multi bani. Oamenii de rand nu au loc in agenda medicilor chirurgi, iar dezvaluirile…