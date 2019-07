Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce divorțul s-a incheiat și au ajuns la o ințelegere privind custodia celor șase copii, Angelina Jolie și Brad Pitt au un nou motiv de disputa: castelul din Franța in care s-au casatorit in anul 2014. Se pare ca actrița și-ar dori ca aceasta proprietate sa fie doar a ei. „Angie a fost de curand…

- Tabloidele de peste ocean semnaleaza tot mai des faptul ca un nou cuplu se pregateste sa acapareze toata blitz-urile. Este vorba de celebrii actori Angelina Jolie si Keanu Reeves, despre care americanii spun ca se afla deja in perioada de acomodare si ca iubirea dintre ei expandeaza.

- Angelina Jolie ar fi interesata de o relație cu celebrul actor american Keanu Reeves, unul dintre cei mai ravniți barbați de la Hollywood. Vedeta americana Angelina Jolie ar fi pus ochii pe colegul ei de breasla |keanu reeves, unul dintre cei mai indragiți actori din lume, potrivit publicației Celebrity…

- Iulia Albu a criticat dur ținuta purtata de Carmen Iohannis, la intalnirea de la aeroport, cu Suveranul Pontif. Prima doamna a ales sa poarte o rochie simpla, bleu, pana la genunchi, și o pereche de pantofi nude. Papa Francisc a sosit astazi in Romania. La aeroport, Suveranul Pontif a fost intampinat…

- Fiica Angelinei Jolie care isi dorea sa fie baiat a implinit 13 ani. Iata cum arata acum! Angelina Jolie este una dintre cele mai cool mame de la Hollywood, iar saptamana aceasta a organizat o super petrecere pentru fiica ei, Shiloh Jolie-Pitt, care a implinit luni 13 ani. Fiica Angelinei Jolie se transforma…

- Actrita si modelul Madalina Ghenea (30 de ani) a stralucit pe covorul rosu de la Cannes 2019. Romanca a fost prezenta la premiera noului film al lui Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale.