- Combinatul ArcelorMittal Galați "ar putea fi scos la vanzare" Siderurgist. Foto: wikimedia.org Combinatul ArcelorMittal Galați ar putea fi scos la vânzare de catre Grupul ArcelorMittal în contextul în care acesta intentioneaza sa achizitioneze combinatul Ilva din Trento, Italia,…

- Un deținut de la Penitenciarul Targu-Jiu a fost gasit spanzurat, sambata, cu șnurul de la gluga, in celula sa de la infirmerie, unde se aflau alte trei persoane. Colegii au spus ca dormeau cand tanarul s-a spanzurat. Descoperirea șocanta a fost facuta de un gardian. Barbatul…

- Brad Pitt este inca tulburat dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul de 54 de ani cauta consolare in brațele unei alte actrițe de la Hollywood care sa-l ajute sa-și rezolve problemele emoționale. Este vorba despre Demi Moore, cu ajutorul careia se „vindeca” prin yoga, potrivit revistei National Enquirer.…

- Un grup de cercetarori americani și spanioli susțin, pe baza unui studiu, ca producerea de neroni in hipocampul din creierul uman ar inceta la varsta de 13 ani. Pana in prezent, majoritatea specialiștilor din domeniul neuroștiinței susțin ca hipocampul uman si cel al unor animale, precum rozatoarele,…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii, scrie TVR, citand surse apropiate discutiilor. Cea mai probabila solutie care va fi adoptata va consta intr-o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa…

- Cea mai usoara bicicleta de lemn din lume a fost realizata de Dan Sobol, un inginer mecanic din judetul Arad. Vehiculul pe doua roti cantareste 2.924 de grame si este functional, fiind realizat din peste 1.500 de bucati din lemn, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de 10 martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt Codrin Stefanescu,…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, le raspunde dur contestatarilor. Presedintele Camerei Deputatilor a promis inca de anul trecut referendum pentru redefinirea familiei, dar totul s-a impotolit la Curtea Constitutionala. Atacat la Bruxelles, acolo unde s-a spus ca este consrvator, Dragnea ameninta.Citește…

- O dieta aparent bizara, cu mamaliga, garanteaza slabirea a cateva kilograme in mai putin de o saptamana si pana la 15 kilograme pe luna. In timpul acestei diete, care nu trebuie tinuta mai mult de o luna, elimina complet din alimentatie dulciurile si produsele de patiserie. Mezelurile si conservele…

- Surse din cadrul serviciilor de interventie au declarat ca a fost retinut un profesor. "Niciun copil nu a fost ranit in incident", a comunicat Politia regionala.In urma cu doua saptamani, un fost elev a omorat 17 persoane intr-un liceu din statul american Florida. In acest context,…

- Traiește o frumoasa poveste de dragoste, dar a luptat pentru barbatul alaturi de care și-a cladit fericirea. Diana Matei, solista tarafului Cleante, a facut marturisiri fara perdea. Reporterul vedeta Andrei Ștefanescu i-a calcat pragul casei. I-a aflat povestea, dar i-a admirat si piesa de rezistența…

- In trei seri concertistice de exceptie la Sala Palatului, Andra a dus la bun sfarsit una dintre cele mai grandioase si scumpe productii concertistice, ”Aievea”. Insa surmenajul a lasat urme. Andra a slabit 4 kilograme in trei zile si este extenuata. Din pacate, viata de artist in voga aduce satisfactii…

- Surse apropiate realizatorului TV Christian Sabbagh au marturisit pentru EVZ ca in scurt timp prezentatorul de stiri urmeaza sa paraseasca pentru o vreme scena televiziunii pentru a se inrola in Politia romana.

- Politistii de la centrul Infotrafic informeaza ca la aceasta ora nu sunt drumuri blocate din cauza condiilor meteo in judetul Calarasi. Se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba. Pe toate aceste drumuri nu…

- Șoferul mașinii care transporta copiii unei școli din Ghergheasca, județul Buzau, a fost depistat de polițiști, la un control rutier obișnuit, beat la volan, cu o alcoolemie de 1,72 mg alcool in aerul expirat. Surse din zona spun ca șoferul obișnuia sa treaca pe la crașma inainte de a merge la serviciu,…

- Angelina Jolie este o actrita care nu si-a facut vreodata probleme pentru silueta ei. Insa de cand s-a aflat de divortul sau de Brad Pitt, Angelina a pierdut destul de mult din greutate. S-a intamplat progresiv si de fiecare data cand apare pe covorul rosu, ea suscita ingrijorare pe retelele de socializare,…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.

- Surse autorizate susțin ca brigada de arbitri care a oficiat la meciul „cu cantec” din etapa a 14-a a Ligii a 4-a, Metalu Aiud – Energia Sasciori, omologata de Comisia de Dsiciplina a AJF Alba la „masa verde” pentru ca gazdele au efectuat 5 inlocuiri, fara ca respectiva situație sa fie semnalata in…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Victima, o romanca, lucra ca ingrijitoare in casa unor batrani. Desi initial s-a crezut ca este vorba despre un accident domestic, anchetatorii si-au dat seama ca au de a face cu o crima. Romanca,…

- Intr-un interviu pentru revista Elle, Angelina Jolie dezvaluie ce sfaturi da fiicelor sale. Actrița vorbește despre necesitatea apararii drepturilor omului, in special a femeilor și despre implicare politica și activism. Angelina Jolie spune ca iși invața copiii despre cat este de important sa lupți…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Potrivit unor surse parlamentare, deputatii si senatorii vor avea luni o noua sedinta de plen in care, printre…

- Comunitatea Declic a desfasurat, luni, in fata salii de plen a Senatului, un covor de hartie care contine peste 142.000 de semnaturi ale cetatenilor care nu sustin legile justitiei. Initiatorii acestei campanii vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, afirmand ca, pana acum, „au fost…

- UPDATE: Surse din cadrul unitatii medicale au precizat ca nu se impune evacuarea pacientilor din incinta, informeaza AGERPRES . Un incendiu a izbucnit in cursul diminetii de luni, 5 februarie, la Spitalul de Boli Infectioase Baia Mare, anunta ISU Maramures. Incendiul a pornit la acoperisul pavilionului…

- Politistii din Dambovita au retinut un barbat invarsta de 31 de ani din orasul Titu, acuzat ca in vara anului trecut a violat o tanara in varsta de 16 ani. Alaturi de presupusul agresor, in acelasi dosar au fost retinute mama si matusa fetei, acuzate de favorizarea faptuitorului, dupa ce au deteminat-o…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Smaraldul de 1,6 kilograme a fost gasit in mina Malisev (Ural), deținuta de compania Rostec. Acest silicat excepțional a fost descoperit intr-o vena a minei,ceea ce explica faptul ca el nu a fost deteriorat sau distrus in timpul lucrarilor de excavatie. Acest smarald verde semi-transparent…

- Un smarald care cantareste 1,6 kilograme a fost gasit in regiunea Sverdlovsk din Rusia. Piatra pretioasa a fost descoperita intr-un rau in care compania de stat „Rosteh“ face cercetari.

- Majoritatea miniștrilor din fostul cabinet Mihai Tudose și-au pierdut portofoliile in urma analizei interne și a negocierilor politice din PSD, au relatat surse din partid pentru EVZ. Din viitorul Guvern condus de Viorica Dancila vor face parte inclusiv manageri, actori și rectori. Economia, Finanțele,…

- Tanarul care a lovit mortal cu mașina doi copii in 2016 pe un drum din județul Galați, iar ulterior a fugit in Italia, fiind prins de catre politisti, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, afirma surse din randul anchetatorilor. De altfel, in urma cu cateva zile, el ar fi incercat…

- Mica, dar voinica. Este vorba despre cea mai marunta musca din lume, botezata in cinstea actorului american Arnold Schwarzenegger. Biologii sustin ca structura corpului insectei le-a amintit de musculatura artistului.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere cu 3,43 bani (0,74%)fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie! Read More...

- Meryl Streep are pareri clare despre cum si cine ar trebuie sa fie presedintele Statelor Unite. Vedeta o considera pe Oprah Winfrey mai mult decat calificata pentru acest rolul. In cadrul unui interviu...

- Dupa ce a participat la Globurile de Aur, insoțita fiind de un cavaler de onoare chipeș, fiul sau de 14 ani, Pax Jolie-Pitt, acum diva și-a adus fetele la o alta gala importanta din New York. Imbracata tot in negru, așa cum ne-a obișnuit in ultima perioada, Angelina a fost foarte eleganta, in timp ce…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa-l transfere pe starul oltenilor, Alexandru Baluta, insa nu toti privesc sosirea mijlocasului ca fiind potrivita. Narcis Raducan, fost jucator si oficial al ros-albastriilor, considera ca mijlocasul nu are loc in ofensiva lui Dica. "La Baluta totul depinde…

- Tinerii din PAS susțin inițiativa Guvernului de a revizui programul școlar, pentru a reduce numarul disciplinelor. Dupa mai bine de o luna de la anunțul facut de ministrul Monica Babuc, mai mulți membri ai Organizației de Tineret a Partidului "Actiune si Solidaritate" au