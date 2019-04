Stiri pe aceeasi tema

- O sursa a declarat pentru The Sun ca Angelina Jolie vrea sa se impace cu Brad Pitt și sa fie "din nou o familie", dar actorul nu iși dorește acest lucru, avand in vedere scandalul mediatic in care l-a tarat fosta nevasta atunci cand a intentat actele de divorț. Brad Pitt incearca pastreze lucrurile…

- Angelina Jolie a dezvaluit ca are o colecție impresionanta de tatuaje, majoritatea pe spate. Actrița a participat la lansarea unui film alaturi de copiii ei, unde a purtat o rochie cu spatele gol, lasand la vedere tatuajele. Jolie, in varsta de 43 de ani, a mers la lansarea filmului „Dumbo” alaturi…

- Angelina Jolie și patru dintre copii ei au atras atenția pe covorul roșu, la premiera unui film de animație. Cei mai mici dintre membrii familiei actriței par insa extrem de maturi, au remarcat spectatorii și jurnaliștii prezenți la eveniment. Angelina, impreuna cu patru dintre copiii ei, au venit luni…

- Shiloh, fiica actorilor Sngelina Jolie și Brad Pitt nu vrea sub nicio forma sa stea cu mama ei. Aceasta și-a rugat tatal sa o ia sa locuiasca cu el. In anul 20016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor șase copii ai lor: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox și Vivienne.…

- Angelina Jolie (43 de ani) a avut o iesire rara in public, alaturi de toti cei sase copii pe care ii are impreuna cu Brad Pitt (55 de ani), la premiera de la New York a lungmetrajului „The Boy Who Harnessed the Wind“.

- Angelina Jolie și Brad Pitt traverseaza o perioada incomoda in postura de parinți.Vivienne, fiica de 10 ani a cuplului, se transforma in baiețel. Astfel, Vivienne adopta un stil pe care sora ei mai mare, Shiloh, l-a adoptat demult.

- Actorul american Brad Pitt, care este în curs de divort de starul hollywoodian Angelina Jolie, ar avea o relatie cu actrita sud-africana Charlize Theron, din luna decembrie a anului trecut, potrivit mirror.co.uk.

- Mulți actori sau actrițe, muzicieni și sportivi au familii mari cu mulți copii. Unii dintre acești oameni celebri au adoptat majoritatea copiilor lor, in timp ce alții au avut proprii lor copii. Mai multe vedete au chiar zece sau mai mulți copii. Cine sunt cei mai renumiți oameni cu o gramada de copii?…