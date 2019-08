Stiri pe aceeasi tema

- Celebra vedeta hollywoodiana Angelina Jolie s-a destainuit in cadrul unui interviu pentru E! News. Binecunoscuta actrița a marturisit ca ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru ea. "Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica.…

- Angelina Jolie a trait emoții mari miercurea aceasta. Vedeta l-a insoțit pe fiul ei cel mare, Maddox, la facultate. Maddox va sta in Coreea de Sud pentru urmatoarea perioada de timp. Va studia biochimia la Universitatea Yonsei, din Coreea de Sud. Celebra sa mama l-a insoțit la in Coreea de Sud. Acesta…

- Relațiile dintre starul hollywoodian Brad Pitt și fiul sau cel mare, Maddox, sunt foarte reci. Maddox este foarte apropiat de mama sa, celebra actrița Angelina Jolie. O sursa a declarat pentru publicația Us Weekly ca adolescentul in varsta de 18 ani, pe care Angelina Jolie l-a adoptat din Cambodgia…

- Actrița Angelina Jolie a dezvaluit ce sfaturi le da celor trei fiice ale sale. Vedeta hollywoodiana Angelina Jolie a explicat, in ediția din septembrie a revistei Elle, ce sfaturi le da celor trei fete ale sale: Zahara, in varsta de 14 ani, Shiloh, in varsta de 13 ani, și Vivienne, in varstai de 11…

- Dupa ce divorțul s-a incheiat și au ajuns la o ințelegere privind custodia celor șase copii, Angelina Jolie și Brad Pitt au un nou motiv de disputa: castelul din Franța in care s-au casatorit in anul 2014. Se pare ca actrița și-ar dori ca aceasta proprietate sa fie doar a ei. „Angie a fost de curand…

- Proprietatea pe care Angelina Jolie și Brad Pitt o dețin in Franța ar putea deveni motiv de disputa intre cei doi actori. Castelul Miraval din Franța, unde a avut loc nunta Angelinei Jolie cu Brad Pitt in august 2014, ar putea deveni motiv de disputa intre cei doi, potrivit radaronline.com. Potrivit…

- Angelina Jolie și Keanu Reeves sunt impreuna? Aceasta este intrebarea care rasuna pe buzele tuturor dupa ce tabloidele internaționale au facut marea dezvaluire ca cei doi actori ar avea o relație secreta. Angelina Jolie a cumparat o casa in cartierul Los Feliz, chiar acolo unde locuiește mama lui Keanu…

- Angelina Jolie ar fi interesata de o relație cu celebrul actor american Keanu Reeves, unul dintre cei mai ravniți barbați de la Hollywood. Vedeta americana Angelina Jolie ar fi pus ochii pe colegul ei de breasla |keanu reeves, unul dintre cei mai indragiți actori din lume, potrivit publicației Celebrity…