Stiri pe aceeasi tema

- A trecut printr-un divort greu, asa ca se fereste sa sara cu capul inainte intr-o noua relatie, cu un om pe care abia il cunoaste. Adriana Bahmuteanu spune ca in sfarsit este linistita si fericita, ast desi ii lipseste, pentru moment, partea profesionala din viata ei. Vedeta si-a dezvaluit planurile…

- Simona Gherghe, indragita prezentatoare de la „Acces Direct”, s-a temut pentru viata ei dupa ce medicii au suspectat-o de pancreatita, o boala extrem de grava. Vedeta tv a facut dezvaluiri emotionante! Prezentatoarea tv a trecut, in timpul sarcinii, printr-o perioada de groaza. Simona Gherghe s-a temut…

- La trei ani de la Colectiv, Melania Medeleanu a publicat pe Facebook un scurt clip, ultimul din viața lui Alexandru Hogea, sinaianul care au murit pe 30 octombrie in urma incendiului din clubul Colectiv.

- Procurori, politisti, medici legisti sunt implicati in ancheta declansata pe marginea mortii directoarei de scoala din Bihor despre care s-a crezut initial ca s-a intoxicat de la o conserva de ton. In urma cercetarilor declansate la locuinta invatatoarei, anchetatorii au gasit pesticid sub forma solida,…

- Roxana Ciuhulescu este o femeie și o mama fericita. Vedeta a nascut recent un baiețel și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Silviu, barbatul care a facut-o sa vada viața altfel, dupa divorț. Fosta prezentatoare tv a povestit la Acces Direct, cum s-a schimbat viața ei de cand și-a intalnit…

- Diana Dumitrescu a facut un anunț important pe pagina sa de socializare, nici bine ce s-a casatorit a doua oara. Actrița Diana Dumitrescu le-a marturisit fanilor ei de pe internet ca urmeaza sa cunune o foarte buna prietena. Este vorba de Mihaela Moise, fosta vedeta de treleviziune, care s-a va casatori…

- Dupa un divorț dificil de fostul ei soț, lucrurile par sa se așeze și in viața Alinei Vidican. Se pare ca blondina are de gand sa dea lovitura in afaceri, caci pe plan profesional totul pare sa-i mearga struna. Vedeta duce o viața de vis in Miami alaturi de cei doi copii pe care ii are impreuna cu Cristi…

- Fecioara este semn de pamant care pune mare pret pe senzatii si pe cele mai bune experiente ale vietii. Bucura-te de aceasta energie excelenta care te indeamna sa iesi din zona de confort si sa iti extinzi cercul social cu oameni extraordinari. Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in…