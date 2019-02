Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul armatei din Myanmar trebuie judecat pentru genocid impotriva minoritatii musulmane rohingya, considera Yanghee Lee, raportoare speciala a ONU privind drepturile omului in Myanmar, citata de Reuters. Este prima data cand Lee a cerut public anchetarea generalului Min Aung Hlaing. Lee a acordat…

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018. Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice anuale 'World Economic Situation…

- Trupa pop britanica Spice Girls intentioneaza sa finanteze o ancheta la o fabrica din Bangladesh, acuzata de rele tratamente impotriva femeilor care confectioneaza tricouri destinate unei campanii de binefacere pe tema egalitatii de gen, potrivit Reuters. Angajatii unei fabrici de tricouri din Gazipur,…

- Brazilia s-a retras din pactul ONU privind migratia, a declarat marti agentiei Reuters un diplomat care a solicitat sa nu ii fie dezvaluita identitatea. In decembrie, inainte de a depune juramantul de investitura, ministrul de externe brazilian Ernesto Araujo si-a facut cunoscuta intentia de a respinge…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a ratificat luni Compactul Global pentru Refugiați, ce vizeaza imbunatațirea accesului la educație și servicii medicale pentru refugiați, singurele țari care au votat impotriva aprobarii documentului fiind Statele Unite și Ungaria, informeaza agenția Dpa preluata…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a coborat in luna noiembrie 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii doi ani si jumatate, ca urmare scaderii preturilor la uleiuri vegetale, lactate si cereale, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza…

- Organizatia Natiunilor Unite a anuntat marti ca vor fi necesare fonduri in valoare de 738 de milioane de dolari pentru a ajuta, in 2019, statele vecine Venezuelei sa faca fata fluxului de refugiati si migranti veniti din aceasta tara, victima a unei grave crize economice si umanitare, informeaza Reuters.…

- Rețeaua sociala Facebook se afla în toiul unui nou scandal care afecteaza imaginii companiei, dupa ce o tânara a fost vânduta în urma unei licitații organizate și promovate pe Facebook, scrie Reuters.Tânara din Sudanul de Sud a fost cumparata de catre un om bogat…