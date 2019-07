Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima-doamna a Mexicului și cunoscuta actrița de telenovele Angelica Rivera a avut parte de un accident la reședința sa din Ciudad de Mexico. Potrivit am.com.mx, Angelica Rivera ar fi fost beata in momentul in care a avut loc accidentul. Aceasta a inceract sa urce scarile, insa și-a pierdut echilibrul…

- In data de 30.06.2019, la ora 01.47, ISUJ „Podul Inalt” Vaslui a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca pe Drumul European 581, pe raza localitații Badeana, jud. Vaslui, a avut loc un accident rutier in care ai fost implicate 3 autoturisme, eveniment…

- Un accident s-a petrecut pe DN 1, intre localitatile brasovene Ghimbav si Codlea. Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns miercuri la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Cele sase persoane au fost transportate la spital de doua echipaje ale SMURD si doua ambulante ale SAJ. Dintre victime,…

- O motociclista din Satu Mare a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare dupa ce a fost implicata intr-un accident de circulatie produs in localitatea Baia Sprie. Pentru a trai, are nevoie urgenta de sange, iar prietenii acesteia fac un apel pentru salvarea tinerei mamici in…

- Ieri dupa-amiaza, politistii au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Garii din municipiul Baia Mare. La fata locului s-a constatat ca dupa coborarea dintr-un autobuz, un barbat de 79 de ani s-a dezechilibrat, a cazut langa vehicul si a suferit leziuni corporale. Pasagerul a fost transportat…

- Iulia Albu a trecut a trecut in urma cu cateva zile printr-o intervenție chirurgicala. Vedeta tv s-a operat de urgența din cauza unui chist ovarian. Fashion-editor-ul a povestit, intr-o postare pe blogul personal, totul despre operația pe care a suferit-o pe 24 aprilie, in urma cu doar cateva zile,…

- FOTO – Pro Sport Omul de afaceri Florian Walter, internat in spital joi dupa un accident vascular cerebral, a murit duminica seara, la Spitalul Floreasca din Capitala. Surse medicale au precizat pentru Mediafax ca omul de afaceri Florian Walter s-a stins din viata, duminica seara, in jurul orei 22.00,…

- Omul de afaceri Florian Walter se afla internat in spital in stare grava, el suferind un accident vascular cerebral, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Inițial, Walter a fost internat la Spitalul Universitar din Capitala, apoi a fost transferat la Floreasca.Surse medicale au precizat,…