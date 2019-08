In data de 2 august, actrița de telenovele Angelica Rivera și-a aniversat ziua de naștere. Fosta prima doamna a mexicului a impalinit 50 de ani. Angelica Rivera și-a petrecut ziua de naștere in compania celor trei fiice ale sale: Sofia, Fernanda și Regina. Vedeta mexicana a radiat de fericire in compania celor mai importante persoane din viața ei. Fata cea mare a Angelicai Rivera, Sofia, a fost cea care a facut publica o fotografie de la petrecerea aniversara a celebrei sale mame. "Ești cel mai bun lucru din viața noastra. Suntem atat de norocoasa ca ne ești mama și ca ești o femeie exemplara.…