Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost realizat de Andi Singer (regie & DoP), iar producția a fost... View…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- BOKA este un artist original, care se remarca tot mai mult pe scena muzicii deep house prin aranjamente muzicale revoluționare și o producție de sunet aparte. Artistul a ales sa-și traiasca cea mai mare parte a vieții ca nomad, calatorind alaturi de diverse grupuri de beduini. Migrația, atat la propriu,…

- Istoria marcheaza data de 4 aprilie ca fiind ziua in care, la 59 de ani, se stinge din viața Carol al II-lea al Romaniei, cel care a fost poate cel mai controversat rege din trecutul nostru și cel care a fost toata viața urmarit de un blestem!

- Dupa succesul de care s-a bucurat piesa In Palma Ta, ce a depașit 35 de milioane de vizualizari pe Youtube și a ajuns pe locul doi in topul celor mai difuzate piese romanești la radio, Edward Sanda revine cu un nou single compus și produs de el. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa in care am pus…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…

- Tame Impala (Kevin Parker) le demonstreza fanilor de pretutindeni ca rabdarea este cea dintai calitate umana și lanseaza „Patience”, prima piesa care succeda albumul „Currents” (2015) – certificat cu disc de aur și nominalizat la Premiile Grammy. „Patience” este o piesa hipnotica, un mix controlat intre…

- Carlos Santana, legendarul chitarist, lanseaza „Los Invisibles”, un material incredibil, care celebreaza viața, energia și dragostea sub toate formele ei. Piesa „Los Invisibles” se regasește pe urmatorul album pe care Santana urmeaza a-l lansa, „Africa Speaks”, marcand, totodata, și colaborarea cu Buika…