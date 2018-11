Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a scris ca Smiley nu mai formeaza un cuplu cu Gina Pistol, artistul a aparut alaturi de o cantareața celebra din Romania. Prezenți la un eveniment monden, Smiley și Loredana Groza, caci despre ea este vorba, au avut o apropiere suspect, care pare sa intareasca zvonurile legate de desparțirea…

- Razboiul dintre Daniel Ghița și fosta lui iubita, Gabriela Sterea, cu care are un copil, pare fara sfarșit! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Cei doi se judeca de mai bine de cinci ani, iar acum au un nou termen, pe 7 ianuarie 2019. Este vorba despre custodia baiatului. CANCAN.RO, site-ul nr.1…

- Un tanar absolvent de facultate din orașul Rovinari, județul Gorj, a murit dupa ce mașina in care era s-a ciocnit cu un alt autoturism, in Anglia, acolo unde a plecat la munca pentru ca in Romania nu și-a gasit serviciu. Mama acestuia nu are bani pentru repatriere. Familia lui Catalin Manolache, din…

- Celebra clarvazatoare i-a facut pe mulți dintre romani sa le ingheze sangele in vene, dupa ce a facut publica una dintre cele mai recente premoniții pe care le-a avut. Maria Ghiorghiu a lansat un avertisment pe blogul sau. Citește și: Maria Ghiorghiu, o noua profeție șocanta: „Sa ne rugam pentru acești…

- Roxana Nemeș, Irina Mohora, Ana Barnoschi, Alina Pana, Anna Roman, Anda Calin, dar și concurentele Bravo ai Stil merg la același salon de infrumusețare! Este vorba despre Evole Lash Brow & Beauty Studio, unul dintre cele mai exclusiviste locații de beauty din capitala! Evole Lash Brown & Beauty Studio…

- Milionarul Nae Nicolae se stingea din viața intr-o zi de iulie a anului 2013, in urma unui teribil accident de tren. Nu a avut rabdare sa aștepte, a forțat bariera, iar impactul cu locomotiva i-a spulberat mașina! (Super oferta de angajare) In urma au ramas o famile indoliata și o uriașa avere! CANCAN.RO,…

- Iulia Vantur a „fugit” din India pentru o perioada! Ea s-a intors in Romania pentru a prezenta Cerbul de Aur 2018. Celebra prezentatoare a aparut intr-o ținuta de vis pe scena din Piața Sfatului de la Brașov, rochie pe care Andreea Marin a purtat-o in primavara anului trecut la emisiunea „Uite cine…