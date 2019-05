Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorala, luni in timpul unui apel telefonic, cerand de asemenea o solutie cu doua state, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de DPA. Merkel a subliniat…

- Angela Merkel l-a facut practic de rusine pe presedintele Ucrainei chiar in fata camerelor de luat vederi, cu ocazia conferintei de presa comune de la Berlin. Porosenko, aflat intr-un turneu european, in ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, s-a vazut in situatia…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le…

- 'Nu este desigur un amestec' si nici semnul vreunui sprijin pentru seful statului ucrainean la final de mandat, a declarat Steffen Seibert, purtator de cuvant al Angelei Merkel, intrebat de presa vineri cu privire la acest subiect. 'Petro Porosenko este presedintele (in exercitiu) al Ucrainei…