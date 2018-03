Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Schimbare de planuri la BMW: noul Z4 nu va mai fi lansat in martie la Geneva, ci in vara acestui an in cadrul unui eveniment dedicat, inainte de prezentarea de la Salonul Auto de la Paris. 0 0 0 0 0 0

- Noua unitate medicala, care va avea 1015 paturi, 37 de sali de operatie si 60 de linii de garda, ar putea fi gata in circa patru ani. Investitia va fi suportata integral din fondurile Primariei Sectorului 1 si este estimata a fi de aproximativ 300 milioane de euro, au transmis, luni, reprezentantii…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- Pe opt strazi din capitala a fost sistata circulația rutiera din cauza ninsorii. Este vorba despre strazile în panta: Ganea, Timiș, Poștei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Înalt, Caușeni si stradela Uzinelor, scrie IPN. Catre ora 12.00, potrivit informației Administrației…

- Celebrul economist francez Thomas Piketty este catalogat de cei de stanga ca fiind unul dintre cei mai importanți intelectuali ai secolului nostru, in timp ce la dreapta teoriile lui sunt privite foarte suspect. De aceea este un caz rar intalnit acela in care un conservator, fost bancher, așa cum este…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP.Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Angela Merkel si omologul sau polonez si-au afisat vineri, la Berlin, divergentele legate de chestiunea tranzitului gazului rusesc spre Europa, in cursul unei intalniri care era menita sa imbunatateasca relatiile dificile dintre cele doua tari, scrie AFP.

- Unele divergente existente intre Ankara si Berlin au fost depasite, iar cele doua tari vor lua masuri 'impreuna' pentru a-si imbunatati relatiile, a declarat vineri premierul turc Binali Yildirim, la cateva ore dupa ce un tribunal turc a dispus punerea in libertate a jurnalistului germano-turc…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Angela Merkel se indreapta catre al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, in urma unui acord de guvernare incheiat miercuri intre Uniunea sa Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU, conservatori) si Partidul Social Democrat (SPD), dupa patru luni de impas, au declarat surse apropiate…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina mort in accident, a declarat joi ca fostul ministru de Interne Gabriel Oprea era "zeu", "comanda tot" si "toata lumea ii stia de frica", subliniind ca presedintele si premierul nu aveau traseul asigurat asa cum avea Oprea, scrie AGERPRES. Citeste…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului fata de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii cabinetului sau. In total, 17 posturi din 28 de ministere au nume noi.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins recursul formulat de primarul orasului Sebis, Gheorghe Feies, impotriva hotararii Curtii de Apel Timisoara care l-a declarat incompatibil, intr-un proces cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Citeste si: Premierul interimar INTOARCE…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a fost in functie aproape sapte luni, dupa ce a fost investit in data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majoritatii PSD-ALDE, dupa ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin motiune de cenzura initiata de PSD.Mihai Tudose venea dupa…

- Angela Merkel a ajuns vineri la un acord de principiu pentru a conduce un nou Guvern in Germania, cu sprijinul social-democratilor, promitand in acest context sa contribuie la un "nou start" al Europei, scrie AFP.

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat de cotidianul…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Premierul britanic Theresa May a fost numita din greseala de un translator "doamna Brexit", in timpul unei conferinte de presa sustinute la Varsovia impreuna cu prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki. May a raspuns cu un zambet fortat erorii facute de translator in contextul unor discutii…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamana viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres.