Trafic de minori pentru prostitutie. Suspecti, doi buzoieni

Din cercetari a reiesit faptul ca, incepand cu noiembrie 2018, 2 barbati, in varsta de 37, respectiv 34 de ani, ar fi recrutat si ar fi exploatat, in vederea practicarii prostitutiei, pe teritoriul Belgiei, o minora, in varsta de 16 ani. La revenirea minorei in tara, in luna august… [citeste mai departe]