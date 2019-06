Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta tremurand marti in timp ce il primea pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, ceea ce a ridicat ingrijorari in...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa preluata de Agerpres. 'Ucraina face deja parte din familia europeana.…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri interesul pentru continuarea, alaturi de noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a negocierilor de pace pentru conflictul din estul Ucrainei, au anuntat birourile de presa ale celor doi, informeaza dpa. Angela Merkel si presedintele…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel l-a primit vineri in biroul sau pe fostul presedinte american Barack Obama, aflat in cea de-a doua vizita in Germania de la plecarea sa din functie, relateaza agentia DPA. La intalnirea dintre cei doi aliati apropiati presa nu a avut acces. Dar, pe agenda…