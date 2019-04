Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu susține ca informațiile privind planurile Rusiei de a ataca Romania sunt pure maipulari, neavand la baza un adevar. Vintu susține ca Romania este datoare sa incere sa normalizeze relațiile cu Rusia."Rusofobia Generație, hai sa mai demontam o manipulare…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, il va primi la Berlin, pe 12 aprilie, pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, cu cateva zile inainte de turul al doilea al scrutinului prezidential ucrainean, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste il spulbera…

- Trimiterea unei misiuni ONU de menținere a pacii ar putea fi decisive in rezolvarea conflictului din Ucraina de Est, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, aflat in vizita la New York, relateaza site-ul publicației Washington Post, potrivit Mediafax.Poroșenko a acuzat Rusia ca…

- Germania nu va deveni dependenta de gazele rusesti din cauza proiectului Nord Stream 2, a sustinut joi cancelarul Angela Merkel. Ea a insistat ca Ucraina trebuie sa ramana o tara de tranzit pentru gazele livrate de Rusia, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care…

- Germania este gata sa sprijine Ucraina în descurajarea agresiunii rusești prin prezența navelor sale de razboi în Marea Neagra, au declarat reprezentanții guvernului german la o întâlnire cu Anatoli Petrenko, ministrul adjunct al apararii din Ucraina, potrivit RBC-Ucraina.…

- Ministrul adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Alexander Grushko, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri TASS faptul ca Rusia va trimite observatori la alegerile prezidențiale din Ucraina care urmeaza sa aiba loc pe data de 31 martie, ca parte a misiunii OSCE în aceasta…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut vineri Rusiei și Ucrainei sa de-escaladeze conflictul din estul Ucrainei și a declarat ca Franța și Germania sunt gata sa ajute prin monitorizarea traficului naval in apropierea coastei Crimeei, relateaza Reuters.