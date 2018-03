Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat marti ca gasirea unei solutii post-Brexit pentru granita dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord este cruciala, relateaza agentia DPA. Dupa o intalnire la Berlin cu premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, dna Merkel a estimat…

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…

- Un alt diplomat a minimalizat unele informatii potrivit carora progresele importante obtinute in negocierile cu Marea Britanie la sfarsitul saptamanii trecute au ajuns in punctul in care Londra poate incheia un acord de tranzitie dupa Brexit. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron vor avansa in cadrul summitului UE programat in luna iunie planul de reforma a Blocului comunitar menit sa raspunda provocarilor generate de Brexit si de ascensiunea populismului in UE, relateaza Deutsche Welle.

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri speranta ca Uniunea Europeana se va dota pana in luna iunie cu un sistem comun permanent de azil, incluzand un mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor, si a anuntat ca acest subiect va fi discutat la summitul UE de saptamana viitoare,…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Marea Britanie este necesar sa propuna o solutie ”realista” in legatura cu frontiera dintre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, daca nu doreste sa blocheze negocierile cu privire la Brexit, a avertizat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters, conform news.ro.”Cand…

- Premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, a exclus luni desfasurarea de negocieri directe trilaterale intre Irlanda, Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexit-ul, relateaza agentia DPA. Marea Britanie urmeaza sa iasa din UE in martie 2019 si una dintre cele mai spinoase probleme este viitoarea…

- Partidul nationalist irlandez Sinn Fein a declarat vineri seara ca propunerile prezentate in aceeasi zi de premierul britanic Theresa May privind frontiera irlandeza post-Brexit constituie 'un pas inapoi si sunt lipsite de orice credibilitate', transmite dpa. ''Astazi, Theresa May nu a reusit sa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este "curioasa" sa afle cum vede Marea Britanie relatia cu Uniunea Europeana dupa ce paraseste Blocul comunitar, adaugand ca "nu este frustrata" de acest proces, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, in cadrul unei intilniri cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, ca nu vede drept amenințare diversificarea surselor de energie pentru Europa prin implementarea proiectului "Nord Stream-2". Potrivit comunicatului TASS, șeful Guvernului Germaniei a menționat…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat vineri trei optiuni pentru situatia granitei irlandeze, adaugand ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor sa evite o frontiera dura intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, relateaza site-ul televiziunii Sky News.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si...

- Inainte sa se apuce de treaba, britanicii i-au uimit pe fermieri. Fetele au avut nevoie de sfaturi inedite pentru cules varza. „- Fara machiaj pentru ca intotdeauna ploua si vei arata ca un monstru, neagra pe fata. - Imi pare rau, dar nu se pune problema sa vin nemachiata.” Fiecare echipa trebuie sa…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Marea Britanie probabil va ramane blocata intr-o lunga perioada de tranzitie in care va contribui la bugetul Uniunii Europene si va trebui sa respecte legile europene, dar nu va avea un cuvant de spus referitor la problemele blocului comunitar, a estimat marti eurodeputatul belgian Philippe Lamberts,…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidind o intilnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stinga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta sa avansam…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz si-au exprimat miercuri dezacordurile cu privire la cotele de refugiati in UE, liderul austriac sustinand ca aceasta dezbatere, condusa de Berlin, 'ocupa prea mult timp', relateaza AFP. 'Sunt convins ca solutia la problema migratiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intilnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la tirgul de Craciun de la Berlin a recunoscut ‘slabiciunea statului’ in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. ‘Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…