Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel au discutat luni, la telefon, despre recentul incident din stramtoarea Kerci, precum și situația privind Tratatul INF și evoluțiile din Siria, a informat serviciul de presa al Kremlinului.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a indemnat joi Kievul la retinere, dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea…

- Rusia a avertizat marți Ucraina fața de orice act "nesabuit", dupa decizia Kievului de a instaura legea marțiala ca raspuns la confiscarea a trei nave ucrainene de catre Moscova, scrie AFP, care noteaza ca Vladimir Putin i-a cerut cancelarului german Angela Merkel sa faca presiune asupra autoritaților…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi ca Germania va cere extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei in decembrie pentru ca Moscova nu a implementat tratatul de pace de la Minsk din 2015 privind situatia din Ucraina, scrie Reuters preluata de news.roCitește și: Schimbare BOMBA in noua…

- Cancelarul german Angela Merkel începe joi o vizita în Ucraina, unde va avea întrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa. Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul…

- Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei, inclusiv punerea in practica a acordurilor de pace semnate la Minsk, in 2015.La inceputul lunii octombrie, parlamentul ucrainean a votat extinderea pana la finalul lui 2019 a prevederilor…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa. Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei, inclusiv punerea in…

- In total, 239.000 de persoane din Uniunea Europeana s-au mutat in Germania in 2017, iar din Romania au venit cei mai multi migranti – 73.000. In clasamentul general urmeaza Siria - 60.000, care este urmata de alte țari din UE: Polonia cu 34.000, Croatia cu 33.000 si Bulgaria cu 30.000. Destatis…