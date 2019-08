Angela Merkel și Viktor Orban sărbătoresc împreună căderea Cortinei de Fier / Merkel a evitat să critice poziția anti-imigrație a premierului ungar Cancelarul german Angela Merkel și premierul ungar Viktor Orban au celebrat luni 30 de ani de la caderea Cortinei de Fier dintre Est și Vest, cu dorința de a pune accentul pe ce unește europenii, și nu pe ce îi divizeaza, scrie AFP.



Angela Merkel, invitata de Viktor Orban, s-a deplasat în Ungaria, în localitatea de granița Sopron unde, în 19 august 1989, peste 600 de oameni din Germania de Est au profitat de deschiderea unui post de granița cu Austria, cu ocazia unui "picnic paneuropean", pentru a fugi în Vest.



Evenimentul a fost o breșa decisiva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La invitatia premierului ungar Viktor Orban, Angela Merkel s-a deplasat luni in Ungaria, in orasul de frontiera Sopron, unde, la 19 august 1989, peste 600 de germani din Republica Democrata Germana (RDG), care se aflau in vacanta in Ungaria, au profitat de deschiderea unui post de frontiera cu Austria…

- La 30 de ani de la caderea Cortinei de Fier, premierul ungar Viktor Orban si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit luni, in Ungaria, pentru a comemora sfarsitul granitei dintre Europa comunista si tarile din Occident, relateaza AFP.

- Decizia le-a oferit est-germanilor din fostul stat comunist o cale de evadare spre Vest si a precipitat caderea Zidului Berlinului. 'Acesta a fost un pas foarte important in sensul in care am putut sa ajungem la prabusirea Zidului si apoi la unitatea germana', a declarat cancelarul Merkel,…

- Berlin, 8 aug /Agerpres/ - Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi nevoita sa se confrunte cu multe provocari, a declarat joi presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, citat de DPA. "Exista putine semne care indica un viitor mai pasnic", a declarat Steinmeier in timpul…

- Vodafone Romania si UPC Romania au finalizat procesul de achizitie, dupa aprobarea Comisiei Europene privind preluarea de catre Vodafone Grup a operatiunilor Liberty Global in Romania, Germania, Cehia si Ungaria, intr-o tranzactie de 18,4 miliarde de euro. "Finalizarea tranzacţiei reprezintă…

- Partidul Social-Democrat din Germania se opune alegerii Ursulei von der Leyen, un politician crestin-democrat, in functia de presedinte al Comisiei Europene, situatie care ar putea conduce la destramarea coalitiei guvernamentale de la Berlin, informeaza Frankfurter Allgemeine Zeitung. Citește…

- Astfel, in Baza Sportiva Dinamo din Oradea, alaturi de pirații Mory și Luana, peste 30 de copii au pornit in aventura cautatorilor de comori. Ca in orice vanatoare de comori, harta și indiciile au fost cele mai importante instrumente. Comorile gasite de mici ecologiști au fost cele cinci…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a laudat-o pe cancelarul german Angela Merkel pentru politica sa de primire a refugiatilor. "Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru", a declarat Jean-Claude Juncker intr-un interviu aparut in…