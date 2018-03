Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri speranta ca Uniunea Europeana se va dota pana in luna iunie cu un sistem comun permanent de azil, incluzand un mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor, si a anuntat ca acest subiect va fi discutat la summitul UE de

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Decizia lui Donald Trump de a impune taxe suplimentare pe importurile de otel si aluminiu nu va ramane nepedepsita, avertizeaza oficialii europeni. SUA au trei luni la dispoziție pentru a exclude UE de pe lista țarilor carora li se aplica noile tarife – in caz contrar, Bruxelles-ul se declara hotarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a distantat joi de propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind reforma sistemului electoral european, cu o zi inainte de un summit informal al UE in cadrul c

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este "curioasa" sa afle cum vede Marea Britanie relatia cu Uniunea Europeana dupa ce paraseste Blocul comunitar, adaugand ca "nu este frustrata" de acest proces, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Judecatorii olandezi au trimis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) un caz care solicita clarificarea situatiei privind drepturile cetatenilor britanici dupa Brexit, relateaza site-ul televiziunii Deutsche Welle.

- Cancelarul in exercitiu Angela Merkel si social-democratii germani, condusi de Martin Schulz, au ajuns noaptea trecuta, dupa negocieri-maraton, la un acord in vederea formarii unui Guvern de coalitie, anunta AFP, citand presa germana.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si...

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Reuniunea din ianuarie 2016 a adus un cutremur: liderii politici și economici care au facut acest pelerinaj in Alpii elvețieni s-au vazut puși in fața unei „insurecții“ impotriva ordinii economice globale pe care o propovaduiesc de decenii, dupa cum scrie The New York Times: referendumul pentru ieșirea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a cr...

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, pe care si-l doreste guvernul britanic, este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, conform AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita...

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…