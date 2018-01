Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugând ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu aliatii europeni, în mod special cu Germania, relateaza Politico.eu. În…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului i-a marginalizat în acest dosar, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, precizând însa ca nu va reactiona prin recunoasterea unilaterala, lipsita de 'eficacitate', a…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au exprimat vineri speranta ca Polonia va face tot ce trebuie pentru a respecta valorile Uniunii Europene, cu cateva zile inainte ca executivul comunitar sa adopte, asa cum este de asteptat, un avertisment fara precedent pentru…

- Președintele francez Emmanuel Macron acorda premii cercetatorilor americani, pentru a se muta in Franța, intr-un gest sfidator fața de Trump, care scoate SUA din Acordul climatic de la Paris.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Președintele Franței a fost primul lider european care a criticat explicit decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Emmanuel Macron a calificat miercuri, in cursul...

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugand ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii deoarece isi doreste sa formeze un Guvern cat mai curand, relateaza Politico.eu. Cancelarul Germaniei…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Orasele Milano, Amsterdam si Copenhaga au trecut în turul al doilea de vot al Consiliului UE privind stabilirea sediului Agentiei Europene a Medicamentului, dar Bucurestiul n-a reușit sa treaca de primul tur, afirma, luni, surse europene citate de Mediafax. Conform unor surse europene…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista ”diferente profunde” intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP. Exista ”diferente, diferente profunde…

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Statul Islamic va fi totala in ”viitoarele luni” in Irak si in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta sa puna capat amenintarii jihadiste, relateaza AFP. ”Am invins la Rakka”, ”acest oras de unde atentatele”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…

- Planul Macron si capcanele „Europei cu mai multe viteze”. Cat de flexibila si diferentiata poate fi Uniunea Europeana, ramanand totusi o Uniune? Discursul de la Sorbona a sunat bine dar este un drum lung de la discursurile care suna bine la discursurile care au forta si sansa sa schimbe lumea, sau,…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron se vor alatura altor oficiali din 197 de țari, celebritați, cercetatori și activiști din domeniul mediului in cadrul unei conferințe privind schimbarile climatice, care a inceput luni in orașul german Bonn (vest), relateaza agenția…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a decis sa poarte doar ''made in France'' in ceea ce privește costumele pe care le imbraca, devenite unul dintre semnele distinctive ale aparițiilor sale publice, relateaza vineri EFE. Potrivit revistei Closer, Macron și-a schimbat croitorul și…

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…