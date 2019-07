Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa la Paris pentru a participa duminica la festivitatile prilejuite de ziua nationala a Frantei, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Ea va asista, alaturi de presedintele Emmanuel Macron si alti sefi de stat si de guvern, la traditionala parada militara…

- Este Ziua Naționala a Statelor Unite, iar anul acesta este marcata intr-un mod cu totul original. Tancuri, echipamente de razboi și avioane militare au fost comandate de președintele Trump, impresionat de ce a vazut acum 2 ani la Paris, de Ziua Franței.

- Ca in fiecare an, pe 4 iulie America este in sarbatoare. De Ziua Independentei, la Washington va avea loc prima parada militara, potrivit stirileprotv.ro.Presedintele Donald Trump a cerut ca un astfel de eveniment sa fie organizat, impresionat de traditionala defilare de la Paris de Ziua Frantei.…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- Lideri europeni au salutat vineri ''curajul'' premierului demisionar britanic Theresa May si au insistat asupra finalizarii Brexitului conform acordului deja convenit cu aceasta, in contextul in care exista temeri ca viitorul premier britanic ar putea urmari o ruptura mai clara fata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP, scrie Agerpres.'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu…

- Cancelarul german Angela Merkel a decis sa nu se alature initiativei impotriva schimbarilor climatice lansate la summitul european informal de la Sibiu de catre presedintele francez Emmanuel Macron, desi sustine unele puncte ale acesteia, transmite agentia dpa. Angela Merkel a precizat ca guvernul de…