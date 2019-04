Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a facut traditionalul sau tur al Targului de la Hanovra, cel mai mare targ de tehnologie industriala din lume, dupa ce acesta s-a deschis luni pentru public, informeaza dpa potrivit Agerpres. In acest tur ea a fost insotita de premierul suedez…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel vineri la o abordare realista de catre europeni a problemei refugiatilor, intr-o alocutiune rostita la Assisi, in Italia, unde i-a inmanat regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei premiul "Lampa Pacii a Sfantului Francisc", considerat "Nobelul" catolic…

- Tarile Uniunii Europene trebuie sa coopereze in privinta armamentelor comune si a altor proiecte industriale multilaterale, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel in parlament, inaintea unui summit european la Bruxelles, relateaza DPA. Cancelarul a subliniat nevoia ca partenerii in astfel de…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron isi afiseaza divergentele pe tema viitorului Europei, odata cu apropierea alegerilor europene din mai, la doar o luna si jumatate dupa ce si-au sarbatorit cu mare pompa cooperarea printr-un nou tratat franco-german, relateaza AFP preluata de news.ro.Cancelarul…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa lanseaza acuzații extrem de grave la adresa președintelui Klaus Iohannis - "un provocator profesional" - , a Germaniei și Uniunii Europene: "Suntem intoxicați de catre stapânii noștri care ne calaresc (....) și care au reușit sa creeze un aparat de…

- Cancelarul german Angela Merkel devine incepand de vineri cetatean de onoare al oraselului Templin, unde si-a petrecut majoritatea anilor copilariei si a terminat liceul, informeaza dpa. Consiliul local din Templin, situat la nord de Berlin, in regiunea Uckermark din landul Brandenburg,…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat luni ca tara sa il recunoaste pe opozantul venezuelean Juan Guaido ca presedinte interimar al tarii, cerandu-i sa pregateasca ''rapid'' noi alegeri, transmit dpa si AFP. "Nu au fost convocate pana ieri alegeri prezidentiale, asa incat Guaido…

- Cancelarul german Angela Merkel spune ca intelege nemultumirea din landurile fostei Germanii comuniste, inaintea unor alegeri in trei landuri in care partidului antimigratie Alternativa pentru Germania (AfD) ar urma sa castige teren, relateaza DPA. "Nu sunt surprinsa ca exista frustrare…