'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de conflict permanent de la Berlin 'a contribuit foarte mult' la pierderile suferite duminica de SPD in alegerile regionale din Hessa, care a obtinut un scor mai mic de 20% si a avut un regres mai mare de zece punte procentuale in raport cu precedentul scrutin. In consecinta, ea a solicitat ca 'o foaie…