Angela Merkel, reticentă faţă de propunerile alternative cotelor de refugiaţi Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca o noua abordare in chestiunea migratiei, prin care s-ar renunta la ideea cotelor obligatorii de refugiati, nu 'rezolva problema' asigurarii unei impartiri 'echitabile' a migrantilor intre statele UE si a estimat ca o asemenea abordare ar fi 'putin prea lejera', relateaza agentia dpa. 'Acesta nu este cu adevarat un raspuns european', a spus Merkel la conferinta de presa ce a urmat summitului european care a avut pe agenda si problema migratiei. Liderii europeni au discutat la acest summit o propunere formulata de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

