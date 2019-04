Cancelarul german Angela Merkel a infirmat marti speculatiile ca ar putea demisiona inaintea sa-si incheie in 2021 cel de-al patrulea mandat de sefa a executivului, despre care a promis anterior ca va fi si ultimul, transmite agentia dpa. Reactia ei survine in urma unor relatari din presa conform carora, la o reuniune in luna iunie a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), ea ar urma sa-si anunte intentia de a se retrage mai devreme, eventual pentru a deveni presedinte al Consiliului European. Intrebata marti la o conferinta de presa daca la reuniunea partidului din 2-3 iunie are in vedere sa faca un…