Cancelarul german Angela Merkel a evocat sambata problema antisemitismului in tara sa, recunoscand ca "din pacate, exista mult antisemitism in Germania", in mesajul sau video adresat saptamanal natiunii, informeaza dpa. "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme multiple de antisemitism, pe care le abordam in mod egal", a adaugat ea. Ca exemplu al eforturilor guvernului de a solutiona aceasta problema, cancelarul a indicat crearea unei noi functii in acest an - cea de comisar pentru antisemitism - ceea ce a ameliorat viata evreilor din Germania. "Mostenit din…