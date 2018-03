Angela Merkel, realeasă cancelar al Germaniei pentru a patra oară Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters.



Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat 315 deputati, iar noua s-au abtinut de la vot.



Numarul minim necesar de voturi era de 355 din total de 709 de locuri ale Bundestagului. De notat ca in favoarea numirii lui Merkel au votat cu 35 mai putini deputati decat majoritatea sa teoretica de 399 de alesi conservatori… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

