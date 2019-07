Angela Merkel nu a votat-o pe Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene

Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca a trebuit sa se abtina in cursul votului liderilor europeni la Bruxelles pentru desemnarea compatrioatei sale Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

In cursul votului celor 28 de membri ai UE, actuala ministra a apararii a fost numita ''in unanimitate, cu o singura abtinere din partea mea'', a declarat Merkel in cursul unei conferinte de presa, la incheierea summitului.

