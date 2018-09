Angela Merkel, mesaj pentru țară: Nicio instituţie evreiască, fără pază "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme multiple de antisemitism, pe care le abordam in mod egal", a adaugat ea. Ca exemplu al eforturilor guvernului de a solutiona aceasta problema, cancelarul a indicat crearea unei noi functii in acest an - cea de comisar pentru antisemitism - ceea ce a ameliorat viata evreilor din Germania. "Mostenit din istoria noastra, Shoah a fost o ruptura in civilizatie, iar noi ca germani avem o responsabilitate speciala pentru relatiile cu Israelul", a spus ea, folosind termenul evreiesc pentru Holocaust. Angela… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

