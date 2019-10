Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Adunarii Nationale, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, au aprobat noul tratat de prietenie cu Germania, care a obținut 479 de voturi pentru și 42 impotriva, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Pactul, cunoscut și ca Tratatul de la Aachen și care a fost aprobat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Exprimandu-se in palatul prezidential Elysee in fata Asociatiei presei prezidentiale, Macron a adaugat:'Divortul a fost actul in momentul invadarii Ucrainei. Conditia prealabila indispensabila' (unei readmiteri a Moscovei) 'este ca o solutie sa fie gasita in legatura cu Ucraina pe baza acordurilor…

- Premierul britanic Boris Johnson este așteptat sa efectueze vizite oficiale la Paris și Berlin, marți și miercuri, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel, au informat surse citate de cotidianul The Guardian.

- Emmanuel Macron a promis luni la Belgrad sa faca totul pentru a obtine un compromis intre Serbia si Kosovo, recurgand chiar la lungi declaratii in limba sarba despre prietenia dintre Franta si Serbia, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune…

- Nu au fost anuntate intalniri cu omologi americani, insa la Teheran erau vehiculate zvonuri ca Zarif isi propune sa pregateasca o potentiala intrevedere cu oficiali de la Washington in marja Adunarii Generale a ONU din septembrie. Duminica, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat…

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa. Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari…

- Cancelarul german Angela Merkel si alti cinci lideri europeni vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde vor urmari traditionala parada militara de pe Champs-Elysee pentru a intari ideea cooperarii europene in domeniul apararii, sustinuta de presedintele francez…