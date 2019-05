Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a ajuns, joi, la Sibiu, unde participa la summitul informal al Consiliului UE. Merkel a facut apel la pastrarea valorilor europene și promovarea lor in afara UE."Dupa 15 ani de la mare runda de extindere a UE, ne intalnim aici, vom vorbi despre agenda strategica…

- Iata transcriptul declaratiei sustinuta de catre Manfred Weber la Sibiu: "Doamnelor si domnilor, domnule presedinte Iohannis, domnule presedinte Daul, domnule Ludovic Orban,Parintii fondatori ai Uniunii Europene ar fi mandri sa ne vada astazi, de Ziua Europei, in Romania, la Sibiu,…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, la Alba Iulia, ca a a avut solicitari de la omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru a avea, la Sibiu, reuniuni bilaterale, dar le-a declinat. "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele.…

- In aceste zile, Sibiul gazduieste nu doar Summitul informal al Consiliului European, ci si Summitul Partidului Popular European. Pana sa inceapa prima reuniune mentionata, eveniment important pentru ca va avea in vedere viitorul Uniunii Europene, Klaus Iohannis s-a aflat la Muzeul Astra, impreuna cu…

- Aniversarea Zilei Europei este, inainte de orice, un prilej de a reafirma, in toate institutiile si in insasi identitatea natiunilor membre ale Uniunii Europene, fondul comun de valori, spune ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz. "Ziua Europei si suita de evenimente aniversare…

- "Parintii fondatori au Uniunii Europene ar fi mandri de ziua de astazi, Ziua Europei, la Sibiu, sarbatorim tot ceea ce am obtinut ca europeni, respectiv unitatea continentului nostru si principiile fundamentale ale libertatii si democratiei. Si ma bucur foarte mult sa fiu aici in Sibiu. Am 46 de…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- O delegație a partidului UNPR, in frunte cu presedintele Gabriel Oprea și candidatul la alegerile europarlamentare Anghel Iordanescu, au participat, ieri, 23 aprilie 2019, la sedinte de lucru ale organizatiilor judetene din Covasna, Brașov și Harghita. In cadrul intalnirilor, discutiile au fost concentrate…