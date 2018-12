Angela Merkel, la funeraliile lui George Bush

Merkel va sosi marti la Washington si va participa miercuri la serviciul funerar, inainte de a reveni imediat la Berlin. Cancelarul german va transmite din partea Germaniei condoleante poporului american, a precizat sursa citata.



Intrebat daca sunt planificate intalniri in marja funeraliilor, purtatorul de cuvant Steffen Seibert a declarat ca ramane de vazut daca va aparea vreo oportunitate inainte sau in timpul serviciului funerar.



George H.W. Bush, un sustinator ferm al reunificarii Germaniei in timpul mandatului sau, a incetat din viata la locuinta sa din Houston vineri,…