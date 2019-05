Angela Merkel îşi reiterează sprijinul pentru Manfred şi procesul 'Spitzenkandidat' Merkel, care a facut aceste declaratii inainte de reuniunea informala a liderilor UE, a mai spus ca statele membre trebuie sa demonstreze capacitatea Uniunii Europene de a actiona si sa aleaga viitorul presedinte al CE inainte de reunirea noului parlament, pe 2 iulie. Weber nu este alegerea preferata a tuturor, a recunoscut Merkel. Dar ea a afirmat ca partenerii ei in marea coalitie care guverneaza Germania sprijina principiul 'Spitzenkandidaten' sau al candidatilor cap de lista - candidatii legitimi care au facut campanie inainte de alegerile europene - desi nu il sustin in mod necesar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

