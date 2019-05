Angela Merkel îşi exprimă îngrijorarea faţă de recrudescenţa antisemitismului în Germania 'Intotdeauna am avut un anumit numar de antisemiti printre noi', a recunoscut Merkel intr-un interviu acordat CNN marti. 'Din pacate, nu exista pana in ziua de astazi nicio sinagoga, niciun centru de zi pentru copiii evrei sau vreo scoala pentru copiii evrei care sa nu aiba nevoie sa fie pazite de politisti germani', a spus ea. 'Din pacate, de-a lungul anilor, nu am reusit sa facem fata acestei situatii intr-un mod satisfacator', a mai spus cancelarul german. Declaratiile Angelei Merkel survin dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute comisarul guvernamental german responsabil de combaterea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

