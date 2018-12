Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a tinut astazi ultimul discurs in calitate de sefa a Uniunii Crestin-Democrate. La congresul formatiunii, care isi alege astazi un nou lider, oficialul le-a multumit celor prezenti pentru sprijinul acordat in cele aproape doua decenii in care s-a

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, a lansat vineri un apel vibrant pentru apararea valorilor „democratice“ si „crestine“ in fata inmultirii tendintelor nationaliste si populiste in lume, in ultimul sau discurs ca presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a facut vineri apel la apararea valorilor "democratice" si "crestine" in fata inmultirii tendintelor nationaliste si populiste in lume, in ultimul sau discurs ca presedinte al partidului sau conservator, Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. "In aceste momente…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a apreciat joi ca mai sunt necesare ‘multe discutii’ pentru a ajunge la un compromis asupra Brexit, cu cateva zile inainte de un summit menit sa pecetluiasca un acord final, informeaza AFP, transmite AGERPRES . ‘Acordul a inregistrat progrese, insa va…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press.

- Ii discrimineaza reputata universitate Harvard pe studentii de origine asiatica? Procesul de admitere in cea mai prestigioasa universitate americana s-a deschis luni la Boston, avand in vizor asa numita politica a "discriminarii pozitive" a universitatilor americane denuntata de conservatori, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul israelian Benjamin Netanyahu vor sa imbunatateasca relatiile intre Germania si Israel, in pofida perspectivelor diferite privind acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri si Iranul, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel a refuzat sa excluda miercuri posibilitatea participarii tarii sale la lovituri militare asupra Siriei in cazul unui atac cu arme chimice ordonat de autoritatile de la Damasc impotriva civililor, potrivit dpa.