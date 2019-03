Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- Angela Merkel a declarat marti ca vrea "sa se bata pâna la capat" pentru a obtine un acord de iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, în ciuda impasului actual, potrivit La Libre, citat de Rador."Ma voi bate pâna la capat înaintea datei…

- Ministrul comertului din Marea Britanie, Liam Fox, a declarat ca nu este posibil ca Uniunea Europeana sa ofere Regatului Unit o amanare semnificativa a Brexit-ului din cauza apropiatelor alegeri europene de la sfarsitul lunii mai, informeaza duminica Reuters. Fox a apreciat ca este "cat…

- „Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa aiba o perspectiva clara de rezolvare. Prelungirea incertitudinii prin prelungirea termenelor este o alternativa care nu este nici rezonabila, nici de dorit', a afirmat Sanchez in fata deputatilor spanioli. Premierul…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri ca 'mai este inca timp pentru a negocia' un acord de Brexit, in functie de eventualele propuneri ale prim-ministrului britanic Theresa May, transmit dpa si AFP. 'Regret mult ca parlamentul britanic a respins ieri seara (marti…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…