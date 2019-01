Cancelarul german Angela Merkel incepe joi seara o vizita de 24 de ore la Atena, in timpul careia se va intalni cu premierul Alexis Tsipras, a carui coalitie guvernamentala se afla in fata unui test inainte de un posibil vot al Parlamentului grec in legatura cu noul nume al Macedoniei, relateaza AFP. Aceasta vizita, prima a cancelarului german in ultimii cinci ani, este vazuta ca un sprijin pentru tara care tocmai a iesit din programele de ajutor europene, in care Angela Merkel a jucat un rol important in lupta pentru mentinerea coeziunii zonei euro. "Cu mai putin de patru luni inainte de alegerile…