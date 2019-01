Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel va efectua o vizita de doua zile in Japonia in februarie, a anuntat vineri guvernul japonez, citat de dpa, preluata de Agerpres In timpul vizitei sale incepand cu 4 februarie, Merkel urmeaza sa poarte discutii cu prim-ministrul Shinzo Abe si sa se intalneasca…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Japonia va anunta numele oficial al noii sale ere imperiale pe 1 aprilie, cu o luna inainte de abdicarea imparatului Akihito, a dezvaluit prim-ministrul nipon Shinzo Abe, vineri, intr-o conferinta de presa, informeaza Agerpres citand Xinhua.

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE, relateaza France 24, relateaza Mediafax.Theresa…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, alaturi de premierul nipon, Shinzo Abe, a vizitat sambata Fukushima, regiune grav afectata de cutremurul din 2011, si unde ar trebui sa se dispute meciuri de baseball si softball in cadrul JO 2020 din Japonia. Potrivit DPA, Bach s-a…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a apreciat joi ca mai sunt necesare 'multe discutii' pentru a ajunge la un compromis asupra Brexit, cu cateva zile inainte de un summit menit sa pecetluiasca un acord final, informeaza AFP preluata de Agerpres. 'Acordul a inregistrat progrese,…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat miercuri Acordul Natiunilor Unite privind migratia, acuzand persoanele care se opun semnarii pactului de „nationalism in cea mai pura forma”, relateaza Reuters.

- Daca Japoniei ii vor fi retrocedare o parte a Insulelor Kurille, ea nu va desfașura baze militare americane in aceste teritorii, potrivit angajamentului asumat de premierul nipon Shinzo Abe, screi presa rusa. Vladimir Putin și premierul japonez au convenit la intalnirea din Singapore sa accelereze procesul…