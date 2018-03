Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- ''Vom vedea dupa alegerile din Rusia de duminica (18 martie) cum vom putea sa dam un nou impuls pentru progrese veritabile in acest proces de la Minsk'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin, cu cateva zile inainte de scrutinul din Rusia, al carui mare favorit este Vladimir…

- Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au înselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia în timpul crizei din 2014 în Ucraina, când, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa

- Raitingul lui Vladimir Putin a scazut brusc in orașele mari ale Federației Ruse, potrivit ultimul sondaj publicat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), transmite Vedomosti. Aceasta tendința a fost depistata in orașele a caror populație depașește un milion de locuitori.

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP. "Cancelarul (german) si presedintele (american)…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Rusia si Austria reafirma faptul ca nu exista nicio alternativa pentru Acordul de pace de la Minsk care ar putea functiona in rezolvarea crizei din Ucraina, a declarat presedintele Vladimir Putin, in urma unei discutii avute cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Nationalele masculine de hochei pe gheata ale Canadei, Cehiei, sportivilor olimpici din Rusia (OAR) si Germaniei s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului olimpic de la PyeongChang, marea surpriza a sferturilor fiind victoria nemtilor in partida cu Suedia. Nationala frunzei de…

- Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter. O buna parte din cele doua regiuni, situate la granita cu Rusia, se afla astazi sub controlul rebelilor prorusi. Aceasta legea permite armatei…

- Un purtator de cuvant al SPD de la Berlin nu a intarziat sa denunte "falsa calitate de membru" a catelului - de fapt, o catelusa in varsta de trei ani. Purtatorul de cuvant a subliniat ca SPD "verifica daca poate fi anulata aceasta calitate de membru pentru ca a fost in mod evident creata cu intentia…

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP.Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie o declaratie…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Conservatorii condusi de cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga vor continua luni negocierile in vederea formarii noului guvern german, dupa ce cu o zi inainte termenul limita pentru incheierea lor a fost prelungit, informeaza agentia de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, relateaza EFE si RIA Novosti. …

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- Departamentul de Trezorerie al SUA a prezentat Congresului așa-numitul raport ”Kremlin“ in cadrul executarii legii privind sancțiunile impotriva Federației Ruse. In lista cu funcționarii de stat, politicieni și oamenilor de afaceri din Rusia, cu legaturi cu președintele rus Vladimir Putin, se afla momentan…

- „Multi ar astepta sa auda ca e vorba de geopolitica, dar nu e asta sau cu siguranta nu doar asta. Presiunile mari au inceput in momentul in care autoritatile au inceput sa vorbeasca despre Landromat, despre spalarea celor 22 de miliarde printr-o banca din Moldova, bani proveniti din Rusia", asfel de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Mai multi reprezentanti social-democrati germani au criticat duminica proiectul de acord guvernamental încheiat recent cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, cu o saptamâna înaintea unui congres decisiv al formatiunii lor, Partidul Social Democrat (SPD), pe tema acestei aliante,…

- Rusia ameninta Letonia din cauza legii privind statutul participantilor la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldatilor care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Comisia Electorala Centrala a Federatiei Ruse a respins candidatura lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 18 martie anul viitor.

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita intoarcerea observatorilor rusi in estul Ucrainei, au indicat Berlinul si Kremlinul, relateaza agentia Reuters,…

- Scenariul exercițiului militar rusesc &"Zapad-2017&" nu a fost simularea unei operațiuni antiteroriste sau de aparare, ci antrenamentul pentru un razboi agresiv pe scara larga împotriva NATO, scrie publicația germana Bild, citând doi

- Vizita facuta saptamana aceasta de presedintele sarb, Aleksandar Vucici, la Moscova, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, aduce din nou in atentie faptul ca Serbia continua sa oscileze intre Rusia si Occident.