- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania au ajuns la un acord, miercuri, in privinta politicilor de mediu, in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidind o intilnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stinga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta sa avansam…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), poarta marti consultari interne privind formarea viitoarei coalitii guvernamentale la Berlin alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD), dupa ce liderii celor trei formatiuni s-au intalnit luni seara, transmite…

- Delegatii prezenti la congresul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) au votat, duminica, in favoarea initierii negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in vederea formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, a facut, duminica, apel la membrii partidului sau pentru ca acestia sa dea unda verde negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentiile internationale de presa.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este optimista inaintea congresului social-democratilor germani, care se vor pronunta cu privire la initierea negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata in privinta formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza site-ul Reuters.…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social-democratii din SPD au ajuns vineri la un acord asupra cadrului de negociere a formarii „marii coalitii“ guvernamentale, au precizat mai multe surse pentru Reuters.

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Demcrat (SPD) au ajuns vineri la un acord pentru a demara negocierile oficiale pentru formarea unei coalitii guvernamentale, afirma surse din interiorul celor doua partide, citate de Reuters si Politico.eu.

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021, potrivit unui sondaj comandat de Deutsche Presse-Agentur, scrie DPA. Aceasta ancheta YouGov, publicata miercuri, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea unei noi mari coaliții, a relatat vineri cotidianul german…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu presedintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discutii exploratorii

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Negocieri intre Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) in vederea formarii unei coalitii de guvernarea vor avea loc abia la inceputul anului viitor, a anuntat luni vicepresedinta conservatorilor Julia Kloeckner, relateaza The Associated…

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Jumatate dintre germani vor noi alegeri dupa eșecul cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție majoritara in Bundestag. O arata rezultatele unui sondaj realizat de INSA pentru cotidianul Bild. Totodata, doar a cincea parte dintre respondenți susțin formarea unui guvern minoritar.

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a eșuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coaliție cu alte doua partide, in timp ce o cincime susțin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri și citat de…

- Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), a esuat in planul de a forma o coalitie cu guvernamentala cu Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) si cu formatiunea Alianta '90/Partidul Verzilor (B90/G, centru-stanga). Potrivit sondajului…

- În urma colapsului negocierilor pentru o coaliție de guvernare, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a intervenit pentru a evita o criza prelungita. Steinmeier a cerut partidelor sa fie mai maleabile și sa conștientizeze ca pastrarea disensiunilor dauneaza țarii. Dupa…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala. Dupa o intrevedere avuta…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coaliție în Germania au eșuat dupa ce Partidul Democraților Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discuții, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%,…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor. ...

- Negocierile conduse de Angela Merkel in incercarea de a forma o coalitie de guvernare dupa alegerile parlamentare din luna septembrie au esuat dupa mai bine de o luna de discutii intre conservatorii lui Merkel (CDU), ecologisti si liberali, anunta AFP.

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavointa' si deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discutiile dintre blocul ei conservator, liberali si Verzi, singura optiune pe care o are pentru a obtine al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavoința' și deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discuțiile dintre blocul ei conservator, liberali și Verzi, singura opțiune pe care o are pentru a obține al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- In pofida faptului ca au purtat discuții exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului Angela Merkel, Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzii inca au poziții diferite intr-o serie de dosare, precum schimbarile climatice, imigrația și politica in domeniul energiei.Liderul…