Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu intr-o conferinta de presa la Praga. Pe de alta parte, Merkel a spus ca va examina sambata cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan cazul cetateanului german condamnat la sase ani si trei luni de inchisoare pentru apartenenta la o organizatie terorista. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de…