Angela Merkel e nemultumita de acordul dintre UE si Turcia privind migratia Acordul incheiat intre Uniunea Europeana si Turcia privind stoparea valului masiv de migratie nu o multumeste pe Angela Merkel.



Cancelarul german a criticat, la Atena, si sistemul juridic din Grecia, pentru ca ingreuneaza deportarile, transmite Reuters.



Uniunea Europeana si Turcia au incheiat un acord in 2016 dupa ce, in anul anterior, peste un milion de migranti si refugiati au sosit din Orientul Mijlociu si din Africa pe tarmurile Greciei.



In baza acordului, orice migrant care ajunge din Turcia in Grecia si nu se califica pentru a primi azil trebuie retrimis in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

