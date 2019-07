Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari miercuri ca se simte "foarte bine", dupa o noua criza de tremurat in timpul unei ceremonii oficiale, a treia de acest fel in mai putin de o luna, relateaza AFP si Reuters.



"Ma simt foarte bine. Lumea nu trebuie sa isi faca griji", a spus sefa guvernului german intr-o conferinta de presa.



Ea a fost vazuta din nou tremurand miercuri in timpul unei ceremonii, al treilea incident de acest fel in mai putin de o luna, starnind intrebari despre starea sa de sanatate.



Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul…