Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a vorbit cu cancelarul german Angela Merkel despre propunerile pe care Londra le-a facut Uniunii Europeane privind Brexitul, dar surse din guvernul britanic spun ca discuțiile au aratat ca un acord bazat pe ele este „extrem de puțin probabil”. Niciuna dintre cele doua parți nu a transmis…

- Franta, Marea Britanie si Germania au cerut o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate vineri, dupa ultimul test cu racheta nord-coreean lansata de pe un submarin, informeaza AFP si Reuters, citand surse diplomatice. Aceasta cerere intervine in timp ce negocieri intre SUA si Coreea de Nord…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca sunt sanse mici sa fie obținute progrese în privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea în marja Adunarii Generale a ONU de la New York, potrivit Reuters.Johnson, care a promis sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana…

- Mașinile diesel dispar din Europa. Cererea pentru autorurisme pe motorina s-a prabușit in acest an Numarul de autoturisme noi cu motoare diesel care au fost inmatriculate in Uniunea Europeana a scazut cu 16,4%, pana la 1,3 milioane unitati, in perioada aprilie - iunie 2019, arata datele publicate de…

- ''Cu totii vrem un acord, dar deocamdata guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a plasei de siguranta'' (mecanismul asa-numit de backstop''), a declarat seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, referindu-se la clauza prin care sa se mentina deschisa frontiera…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminica, in cadrul summit-ului G7 de la Biarritz, Franța, ca țara sa va semna un acord comercial cu Londra dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, potrivit Reuters, conform Mediafax.Declarația a fost facuta in timpul intrevederii…

- Furie la Londra dupa scurgerea în presa a unui document potrivit caruia Marea Britanie se va confrunta cu o penurie de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord, susțin surse citate de The Guardian. Potrivit acestora, sursa informațiilor scurse în…