Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trumo s-a aparat marți, spunând ca ”nu exista niciun strop de rasism” în el, dupa mesajele extrem de controversate de pe Twitter în care recomanda unor alese democrate din Congresul american sa se întoarca în țara de origine,…

- Cele patru parlamentare democrate din randul minoritatilor care au fost atacate de Donald Trump intr-o serie de mesaje pe Twitter cu caracter xenofob i-au raspuns luni presedintelui american intr-o conferinta de presa comuna la Washington, relateaza AFP. "Nu vom fi reduse la tacere", a…

- "Din punctul meu de vedere, daca iti urasti tara, daca nu esti fericit aici, poti sa pleci", a declarat Trump la un eveniment la Casa Alba consacrat industriei."Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca", a spus liderul de la Casa Alba, atragand…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- ​Jucatoarea de fotbal Megan Rapinoe, care a anuntat ca nu va merge la Casa Alba daca echipa feminina de fotbal a SUA va câstiga Cupa Mondiala, a acceptat în schimb invitatia de a vizita cu nationala Capitoliul din Washington, sediul Congresului american, informeaza News.ro.“Nu…

- Stephanie Grisham ”este cu noi din 2015 - presedintele si cu mine nu ne putem gandi la altcineva mai bun care sa serveasca administratia si tara”, a scris marti pe Twitter Melania Trump.Stephanie Grisham urmeaza sa o inlocuiasca in post pe Sarah Sanders, care pleaca din functie la sfarsitul…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Donald Trump și-a acuzat din nou fostul secretat de Stat Rex Tillerson ca este "prost ca noaptea", dupa ce acesta a afirmat ca președintele american a fost mai slab pregatit decât omologul sau Vladimir Putin pentru prima întâlnire dintre cei doi, scrie AFP."Rex…