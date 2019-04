Angela Merkel, demisie. Cancelarul german comentează zvonurile Reactia ei survine in urma unor relatari din presa conform carora, la o reuniune in luna iunie a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), ea ar urma sa-si anunte intentia de a se retrage mai devreme, eventual pentru a deveni presedinte al Consiliului European, transmite agentia dpa. Intrebata marti la o conferinta de presa daca la reuniunea partidului din 2-3 iunie are in vedere sa faca un anunt despre viitorul ei, Angela Merkel a spus ca va ''raspunde la aceasta cu un ''nu'' clar''.



