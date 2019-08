Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a sugerat miercuri ca Marea Britanie și UE pot gasi o soluție la blocajul generat de mecanismul "plasei de siguranta" în urmatoarele 30 de zile, acesta fiind un posibil semnal ca este dispusa sa faca un compromis cu premierul Boris Johnson, relateaza Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a reiterat miercuri apelul pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana printr-un acord negociat, in timpul unei conferinte de presa comune cu premierul britanic Boris Johnson, care a efectuat o vizita la Berlin, potrivit dpa. Atat Merkel, cat si Johnson…

- Negocieri cu privire la ”plasa de siguranta” irlandeza (”backstop”) - marul discordiei intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) - este improbabil sa fie redeschise, a declarat miercuri presedintele german Frank-Walter Steinmeier, relateaza Reuters potrivit news.roSteinmeier a facut acest…

- Boris Johnson urmeaza sa aiba o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin, unde este de așteptat sa iși reitereze apelul pentru schimbarea prevederilor legate de granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, scrie BBC. Premierul a spus ca aranjamentul pentru evitarea unei frontiere…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti din nou apelul premierului britanic Boris Johnson de renegociere a acordului de Brexit, cu doar o zi inaintea intrevederii pe care cei doi lideri o vor avea la Berlin,...

- Numarul germanilor care considera Marea Britanie "partener de incredere" a scazut de la 54- in februarie la 37- in iunie. Conform sondajului, 67- dintre germani cred ca relatiile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana probabil se vor deteriora in timpul mandatului noului premier britanic Boris Johnson.…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Johnson, unul dintre sustinatorii vocali ai Brexitului, a spus ca va incheia "un nou acord, un acord mai bun" cu Uniunea Europeana, "bazat pe liber schimb". "Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom…