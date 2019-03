Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut joi celor 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana sa se concentreze pe provocarile implicate de iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, transmite Reuters. Adresandu-se in Bundestag pe tema Brexit-ului, Merkel a spus ca incepe o noua…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat marti ca doreste "sa lupte pana la capat" pentru a obtine un acord asupra unei iesiri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP si Reuters. "Voi lupta pana la capat inainte de data limita de 29 martie, ca sa…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marți seara ca șansele unui scenariu fara un acord privind Brexit au crescut, in contextul in care Parlamentul britanic a respins din nou ințelegerea negociata intre Theresa May și Bruxelles."Am vazut rezultatele din parlamentul…

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților: Salut aprobarea, de catre Parlamentul britanic, a amendamentului prin care se cere premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu Bruxelles-ul, vor fi protejate dupa…

- Conservatorul George Eustice a demisionat din funcția de ministru al agriculturii din cauza promisiunii facute de premierul Theresa May parlamentarilor britanici potrivit careia aceștia vor putea vota pentru amânarea Brexit-ului în cazul în care nu aproba acordul convenit de ea cu…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- Parlamentarii britanici au votat marti in favoarea unei propuneri care invita guvernul sa inlocuiasca asa-numitul "backstop" nord-irlandez cu masuri alternative pentru a asigura sprijinul legislativului in favoarea acordului Brexit al premierului Theresa May, transmite Reuters. Amendamentul, prezentat…