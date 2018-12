Cancelarul german Angela Merkel conduce si in acest an clasamentul Forbes al celor mai puternice 100 de femei din lume, pentru a opta oara consecutiv, relateaza marti Armenpress si The Independent. Lista realizata de Forbes cu femeile considerate a fi cele mai influente lidere de pe glob este deschisa de Merkel in pofida faptului ca viitorul ei este incert, avand in vedere ca nu va candida pentru un nou mandat in 2021. Dar, noteaza autorii clasamentului, impactul pe care l-a avut ca presedinte al Uniunii Crestin Democrate incepand din 2000 si sef al executivului de la Berlin din 2005 este indiscutabil.…